Anastasio a 105 Mi Casa: guarda le foto più belle!

È la sua prima volta a 105 Mi Casa: finalmente è venuto a trovarci Anastasio!

X Factor, Sanremo, la scrittura dei brani, la similarità di rap e teatro: il rapper ha raccontato a Max Brigante come ha vissuto i mesi dopo la vittoria del talent show. Anastasio ha spiegato di aver avuto una piccola crisi, arrivando quasi a pensare di aver detto tutto al suo pubblico. Per fortuna, il rapper si è ripreso e ha pubblicato un nuovo album, "Atto Zero".

