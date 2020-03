Fasma a 105 Mi Casa: le foto dell'intervista

Fasma è stato ospite di Max Brigante a 105 Mi Casa!

Il rapper ha partecipato nella sezione Giovani di Sanremo 2020 con il brano "Per sentirmi vivo" e, nonostante sia stato eliminato, il suo brano ha avuto un grandissimo successo.

Fasma è venuto nei nostri studi insieme a Gigi, il suo produttore e grande amico. I due hanno raccontato com'è nata la loro amicizia e la loro collaborazione, come nascono i loro brani e cosa hanno in mente per il futuro.

Sfoglia la gallery per guardare le foto di Fasma a 105 Mi Casa.