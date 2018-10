Elettra Lamborghini a 105 Mi Casa: le foto dell'intervista

Elettra Lamborghini è entrata nel salotto on air di Max Brigante, 105 Mi Casa. Dopo essersi guadagnata in passato la corona come regina dei reality show, negli ultimi mesi la bella Elettra ha conquistato anche quella di regina del reggaeton (e delle classifiche). Per questo non poteva non raccontare la sua grande ascesa nel mondo della musica al creatore del Mamacita Show!

Elettra Lamborghini è partita a tutta velocità, proprio come le auto sportive prodotte dall'azienda di famiglia, e ha esordito con un singolo fortissimo come Pem Pem, doppio Disco di Platino e ben 75 milioni di visualizzazioni su YouTube (nel momento in cui si scrive). «Chi l'avrebbe detto. Ho aspettato anni prima di far uscire un pezzo. Evidentemente ce l'avevo nel sangue», dice lei parlando di questa partenza e ricordando il sogno di avventurarsi nella musica.

Un sogno più volte messo da parte. «Quando ero piccolina mi piaceva tanto cantare ma non credevo di aver la voce per poterlo fare». Poi, ha iniziato con le lezioni di canto e piano piano si è convinta di potercela fare. E, recentemente, «si sono allineate tante cose», un appuntamento con il destino insomma.

Nelle ultime settimane è arrivato Mala, secondo singolo sempre in lingua spagnola e sempre provocantissimo (proprio come il videoclip che lo accompagna...), con il quale sta provando a bissare il successo di Pem Pem. Mala è un pezzo che non la convinceva al 100 per cento inizialmente: «Sono un po' difficile perché a me piacciono le cose un po' più particolari, soprattutto i beat. Se il beat non mi piace, non riesco a scrivere. Mi rendo conto che mi piace perché mi viene tipo da piangere», confessa Elettra.

Presto arriverà il primo album, progetto con cui punta ad imporsi a livello mondiale. Sentite cosa ha raccontato nell'intervista a Max Brigante!