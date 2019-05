Andy a 105 Mi Casa per presentare lo spettacolo "Andy and the white dukes": guarda le foto più belle!

Andy è stato ospite di Max Brigante a 105 Mi Casa!

Il 22 maggio sarà nella sua Monza con il suo nuovo spettacolo, Andy and the white dukes, un omaggio a David Bowie. Ecco cosa ha raccontato Andy: "Questo spettacolo nasce dalla voglia di imparare. Volevo imparare a fare il frontman e grazie alla mia insegnante di canto, ho iniziato delle lezione di canto lirico e mi sono dedicato in modo diverso alla gestione del palco. Ho cercato uno spettacolo che non fosse emulazione, ma volevo capire cosa David Bowie mi avesse indotto a sognare, per quello si chiama Andy and the white duke. Ho l'occasione di andare sul palco e condividere questo patrimonio enorme che ci ha lasciato."

