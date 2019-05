Francesco Gabbani a 105 Mi Casa: guarda le foto più belle!

Francesco Gabbani è stato ospite di Max Brigante a 105 Mi Casa!

Il cantante ha raccontato come ha passato gli anni che sono passati dal suo successo al Festival di Sanremo a oggi: "Ero in una dimensione ultraspaziotemporale. Ero a elaborare le idee di un periodo della mia vita gratificante ma anche sconvolgente. Non mi sono fatto prendere dall'ansia di dover fare una hit. Ho preso il mio tempo per analizzarmi dopo tutto quello che è successo, per continuare a scrivere" e poi ha aggiunto: "Da parte di un artista esplicitare i propri punti di debolezza non è corretto, ma quello che mi è successo di bello ha portato anche uno sconvolgimento. In realtà quello che conta veramente è pensare di essere integro rispetto alla musica che faccio."

