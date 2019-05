Andrea Iannone a 105 Mi Casa: le foto dell'intervista

Andrea Iannone è stato ospite di Max Brigante a 105 Mi Casa!

Il pilota sta per tornare dopo un brutto infortunio alla caviglia. Ecco cosa ha raccontato: "In Francia non ho finito la gara perché dovevo preservare la mia condizione fisica. Eravamo d'accordo che nel momento in cui avessi sentito troppo dolore, mi sarei fermato, perché la gara al Mugello è molto importante" e poi ha aggiunto: "Ho sottovalutato questo infortunio, io volevo tornare subito a correre. Sono tornato subito ad allenarmi, sentendo dolore ed è stata la cosa più sbagliata che io potessi fare."

Sfoglia la gallery per guardare le foto di Andrea Iannone a 105 Mi Casa.