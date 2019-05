Alberto Urso a 105 Mi Casa: le foto dell'intervista

Stasera, a 105 Mi Casa con Max Brigante, c'era Alberto Urso, il vincitore di Amici 18!

Il cantante è riuscito a far appassionare molti giovani a un genere che solitamente viene sottovalutato: "Avvicinare tutti i giovani alla musica lirica è sempre stato il mio sogno. Essere versatili e fare diversi stili, facendo appassionare il pubblico, è il modo giusto per raggiungere questo obiettivo. Maria è stata grande, con i pezzi che ha dato ad ognuno di noi, li assegnava in modo da farci stare bene."

