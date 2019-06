Sergio Sylvestre a 105 Mi Casa: guarda le foto più belle dell'intervista!

Stasera, a 105 Mi Casa, con Max Brigante, c'era Sergio Sylvestre!

Quali sono i suoi progetti per l'estate 2019? "Quest'estate porterò in giro "Parolacce", canterò questo pezzo, balleremo insieme" e poi ha aggiunto: "La prima cosa che mi hanno detto è stata 'Sergio, le parolacce non si dicono', ma poi, quando hanno sentito il pezzo, è piaciuto subito. Questa cosa mi fa stare bene perché ho lavorato tanto e avevo paura che questo nuovo mondo potesse non piacere."

Sfoglia la gallery per guardare le foto di Sergio Sylvestre a 105 Mi Casa.