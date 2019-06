Vinicio Capossela a 105 Mi Casa: le foto dell'intervista

Stasera, a 105 Mi Casa, con Max Brigante c'era Vinicio Capossela!

Da poco è uscito il suo nuovo album, Ballate per Uomini e Bestie. Ecco cosa ha dichiarato il cantante: "Questo è un disco di ballate, non obbedisce ai criteri a cui obbediscono altri brani. Le ballate si trovano tutto il tempo di cui hanno bisogno. Dal punto di vista musicale c'è tanta varietà, ho usato anche l'autotune, c'è molta varietà di musica. In un mondo che tende alla semplificazione voglio rivendicare l'importanza della complessità."

