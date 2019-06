5 Seconds of Summer a 105 Mi Casa: le vostre foto con la band!

I 5 Seconds of Summer sono stati intervistati da Max Brigante per 105 Mi Casa e si sono esibiti in uno speciale showcase!

Il loro nuovo singolo si chiama Easier e anticipa il loro prossimo album: "Easier è il primo singolo del nostro quarto album, la continuazione di Youngblood. Le canzoni vanno interpretate ma nel video c'è quello che abbiamo voluto raccontare noi. Stiamo ancora lavorano all'album, ma è quasi pronto. La maggior parte è stato scritto, ma dipende da come andrà Easier e anche le prossime canzoni."

