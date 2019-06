Danilo Gallinari a 105 Mi Casa: guarda le foto più belle!

Danilo Gallinari è stato ospite di Max Brigante a 105 Mi Casa!

Oltre all'intervista, Max e Danilo si sono sfidati in un'inedita gara per Radio 105: i due, infatti, si sono lanciati in una sfida all'ultimo canestro.

Sfoglia la gallery per guardare le foto di Danilo Gallinari a 105 Mi Casa!