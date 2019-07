Rancore a 105 Mi Casa: guarda le foto più belle!

Rancore è stato ospite di Max Brigante a 105 Mi Casa!

Il rapper ha parlato della sua esperienza al Festival di Sanremo insieme a Daniele Silvestri e ha annunciato che sarà in giro per tutta l'Italia anche quest'estate, dopo il successo del suo album Musica per bambini. Infine, Rancore si è anche esibitio in un Mi Casa Mash up!

