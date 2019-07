Grido a 105 Mi Casa: le foto dell'intervista

Grido è stato intervista da Max Brigante a 105 Mi Casa!

Il rapper ha parlato del suo nuovo singolo, A un passo dal sole, uscita proprio oggi: "è un brano estivo, avevo voglia di freschezza. Ho sperimentato e sto ancora sperimentando."

Grido, inoltre, ha dichiarato che il suo prossimo album uscirà entro fine anno: non è ancora pronto, ma è fiducioso. Non c'è una regola che segue per scrivere le sue canzoni, parte dal feeling che gli dà un beat e subito dopo arrivano le rime.

Infine, Grido si è esibito in un Mi Casa mash up!

