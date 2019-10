Rocco Hunt a 105 Mi Casa Live: le foto dello showcase!

Rocco Hunt è stato ospite di Max Brigante a 105 Mi Casa Live!

Il rapper si è esibito in alcuni dei suoi brani davanti al pubblico di fortunati fan invitati negli studi di Radio 105 e ha risposto ad alcune loro domande. Alla fine dello showcase, Rocco si è fermato per scattare alcune foto ricordo con i suoi fan e per scambiare qualche parola.

Sfoglia la gallery per guardare le foto dello showcase di Rocco Hunt a 105 Mi Casa Live!