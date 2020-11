Sabato a 105 START UP! Francesca Cavallo e il “Dottor li” e domenica Marco Cecchini di AIFR per il #GivingTuesday

Nei nostri appuntamenti con le start up abbiamo spesso parlato di crowdfunding.

Sostenere un progetto – non necessariamente di una start up - tramite il crowdfunding significa partecipare attivamente ad una comunità economica di tipo nuovo che permette a storie e idee di nascere “dal basso”, permettendo a chi promuove la campagna di raccolta fondi di ottenere il capitale di cui necessita senza passare per gli intermediari finanziari classici, le banche, per esempio.

Esistono diverse tipologie di crowdfunding (Equity-Based, Lending-Based, Donation-Based, Do It Yourself e Reward-Based che è il modello più conosciuto) e tantissime piattaforme (siti) online dedicati a far incontrare privati e imprese, enti o altri individui alla ricerca di fondi. La più famosa al mondo è Kickstarter, nata nel 2009. Insieme a Indiegogo – nata un anno prima – Kickstarter è la piattaforma che ha dato la più grossa spinta al crowdfunding, prima negli Stati Uniti e poi in Europa e Asia. In Italia in realtà già dal 2005 esisteva “Produzione dal basso” ma il fenomeno non era ancora esploso nel nostro Paese.

Sabato 28 novembre

FRANCESCA CAVALLO E IL DOTTORE LI: DA KICKSTARTER IN LIBRERIA

Da una campagna su Kickstarter sono nati anche due casi letterari di portata... mondiale! Ne parleremo sabato all’interno di 105 START UP! con Francesca Cavallo, un vero e proprio orgoglio italiano dell'editoria per l’infanzia.

Francesca è co-autrice della serie “Storie della buona notte per le bambine ribelli”, che ha battuto i record sul sito di crowdfunding Kickstarter per l'editoria (pubblicato nel 2016 e tradotto in 47 lingue) e durante il lockdown ha lanciato una nuova campagna su Kickstarter dando vita ad un nuovo successo.

Si tratta di “Il Dottor Li e il Virus con in Testa una Corona”. Una storia per bambini, per aiutarli a capire il Coronavirus e non avere paura. In due settimane la storia è stata scaricata GRATUITAMENTE 40mila volte e tradotta - grazie a traduttori che si sono offerti volontari - in 38 lingue.

Nell’edizione in libreria - in Italia freschissima di stampa - i lettori conosceranno Maya, piccola e nuova protagonista di questa storia (quattro volte più lunga della versione disponibile online) e troveranno le illustrazioni inedite di Claudia Fandoli, artista specializzata in disegni a tema scientifico per bambini.

Il libro è in uscita anche in inglese, cinese e filippino. L’edizione Americana ha raccolto oltre 50.000 dollari in pre-ordini su Kickstarter. Numeri da record per Francesca che BBC News ha recentemente selezionato tra le 100 donne più influenti del 2020, come una delle leader che hanno aiutato nell'affrontare la tempesta che ci ha travolti tutti quest'anno

Con Francesca parleremo anche di Undercats, Inc. la start up e new media company che ha fondato: “In Undercats ci impegniamo a pubblicare libri per bambini che celebrano la diversità e ispireranno tutte le famiglie ad agire per l'uguaglianza convinti che una narrazione più inclusiva e diversa nei media dei bambini sarebbe vantaggiosa per tutti…”.

Domenica 29 novembre

ARRIVA IL #GIVINGTUESDAY. OBIETTIVO? RENDERE VIRALE LA GENEROSITÀ!

La puntata di domenica sarà invece dedicata al #GivingTuesday, un evento mondiale dedicato alla solidarietà che si celebra martedì 1 dicembre.

Il crowdfunding è uno degli strumenti che i partecipanti utilizzano per aderire alla Giornata e raccogliere fondi per le loro cause solidali. Ne parleremo con Marco Cecchini, Presidente di AIFR - Associazione Italiana di Fundraising, un'associazione di promozione sociale che si occupa di promuovere il GivingTuesday in Italia e che ha lanciato, ad inizio novembre, ungiornoperdonare.it, una piattaforma di crowdfunding gratuita a disposizione di Organizzazioni Non Profit, scuole e individui che hanno bisogno di realizzare una campagna per raccogliere fondi a favore del proprio progetto solidale.

AIFR ha anche realizzato “Giving Tips”, una rubrica online del GivingTuesday Italia che ha l’obiettivo di sensibilizzare sempre più persone sul valore della generosità e di promuovere strumenti, strategie e buone pratiche per fare la differenza. Ogni settimana in diretta Facebook o via Webinar, tante interviste a professionisti del mondo del non profit, del digitale, del fundraising, dell’innovazione sociale per offrire a tutti una rubrica gratuita piena di consigli utili e sfruttare al meglio la partecipazione al GivingTuesday 2020.

“Promuovere il cambiamento verso un mondo più generoso e solidale attraverso grandi o piccoli gesti" è dunque l’obiettivo di questa giornata e a cui siamo tutti invitati.

Questo e molto altro a 105 START UP! sabato e domenica alle 10.20 con Annie Mazzola e Alessandro Sansone. Se avete storie e notizie da segnalarci scrivete a startup@105.net

Vi aspettiamo!