Michelle è stata intervistata mercoledì 16 febbraio su Radio 105 a Take Away da Max Brigante e Diletta Leotta in occasione del debutto del suo show Michelle Impossible in prima serata su Canale 5!

Un evento in due serate ricche di grandi ospiti durante le quali Michelle Hunziker ripercorrerà i suoi 25 anni di carriera raccontandosi senza filtri.

Guarda le foto più belle dell'intervista!