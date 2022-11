Paolo Ruffini è stato ospite di 105 Take Away per parlare del suo nuovo film "Ragazzaccio".

Daniele Battaglia e Diletta Leotta lo hanno intervistato in diretta per gli ascoltatori di Radio 105. Da ieri è disponibile al cinema “Ragazzaccio”: un film che tratta di drammi adolescenziali tra cui il bullismo. Il film è ambientato durante il Covid ma parla di una storia d'amore.

