Capodanno in Musica: Mahmood, Nek, Rovazzi, Renga, Annalisa ed Elodie i primi sul palco

La notte di Bari si è accesa per il Capodanno in Musica, in diretta su Radio 105 e su Canale 5!

Sul palco Federica Panicucci, insieme ai nostri Dario Spada e Daniele Battaglia con i collegamenti on air! I primi a salire sul palco sono stati Mahmood (a sorpresa), seguito da Nek, Francesco Renga, Rovazzi e Annalisa! Ecco le foto più belle!