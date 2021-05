Ecco le foto più belle della Partita del Cuore

Martedì 25 maggio si è tenuta la Partita del Cuore, evento benefico in diretta per la prima volta in esclusiva sulle reti Mediaset.

Sarà possibile donare attraverso il numero solidale 45527, attivo dal 1° Maggio al 3 Giugno 2021. I fondi raccolti saranno destinati alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro , un polo oncologico di eccellenza che, coniugando la ricerca scientifica e la pratica clinica, offre un contributo significativo alla sconfitta del cancro e mette a disposizione di tutti i pazienti oncologici le migliori risorse umane e tecnologiche oggi disponibili.

Radio 105 è la Radio partner ufficiale, vi abbiamo raccontato l'evento sui nostri social e ora vi mostriamo le foto più belle!