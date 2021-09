Le foto più belle dell'Acea Run Rome The Marathon

Un'esperienza bellissima, questa del 2021, che Acea Run Rome The Marathon ha descritto così:

"Abbiamo visto persone emozionarsi fino a piangere durante l'inno di Mameli. Spettatori, organizzatori, runners.

Abbiamo visto implodere nei vostri occhi, alla partenza, la grinta, la gioia e la tensione accumulata in tutti questi mesi.

Abbiamo visto Roma, mammamia, quanto eri bella stamattina. Le luci dell'alba, la vostra energia, la bellezza che rinasce e si propaga. Come in un film.

La voglia di gridare silenziosamente "grazie!" a qualcosa o qualcuno, a chi ci ha permesso di esserli lì, in quel momento, a quell'ora. Con quei colori, quei profumi e quelle sensazioni che mai, mai, mai potremo dimenticare.

Un dono, meraviglioso ed eterno. Non è il racconto di ciò che sarà. È l'instantanea di ciò che è stato. E che a parole è realmente difficile rendere a pieno. Run Rome The Marathon, mammamia.



Ti abbiamo sognata per mesi. Viverti è stato grandioso. Grazie a tutti i runners che hanno dato vita a questa unica, sensazionale, indescrivibile magia."

E allora, grazie a tutti per essere stati con noi, godetevi le foto più belle!