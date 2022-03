Le foto più belle di Ylenia al tour Lavazza “Vivi la montagna”

È stato un tour magnifico quello che si è concluso lo scorso week end a Bardonecchia! Sole, neve, musica, incontri e gusto… quello del vero espresso italiano!

Ylenia è stata la nostra inviata speciale al tour Lavazza “Vivi la montagna” e ha raccontato - on air e sui social - i momenti più belli dei cinque week end: dal “Lavazza Apres-Ski” al momento “Lavazza Breakfast”.

In questi due appuntamenti abbiamo scoperto i grandi classici e nuove ricettazioni esclusive elaborate per l’occasione da Fabio, del Training Center Lavazza: sabato sera i gusti innovativi dei Coffeetail, iconici cocktail a base di espresso Lavazza e domenica mattina invece l'Espresso Innevato Lavazza, servito all’interno delle esclusive tazzine edibili.

Ricette inedite e non solo…

Il tour “Vivi la montagna” ha offerto la possibilità di vincere premi esclusivi attraverso la partecipazione ad un concorso* attivo per tutta la stagione invernale. Nel corso del tour Ylenia ha provato e raccontato in radio e suoi social tutte le esperienze premium che Lavazza ha messo in palio. Dall’esclusiva sessione di Yoga con Giada Campanella e un massaggio rilassante allo sleddog, una cena stellata, la sauna in rifugio e molto altro…

Tutte le info su tourmontagnalavazza.it

*Concorso valido dal 18 dicembre 2021 al 20 marzo 2022

Montepremi indicativo 9.000 Euro. Regolamento su espresso.concorsi.lavazza.it

**Operazione a premi valida fino al 31 maggio 2022. Richiesta premi entro il 30 giugno 2022.

Regolamento su Lavazza.it e/o sull’App Piacere Lavazza