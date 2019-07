Ecco le foto di #ZOO20, la Festa dei 20 anni de Lo Zoo di 105 (Parte 2)

Vi siete persi #ZOO20? Ecco le foto che raccontano l'incredibile serata che si è tenuta lunedì 8 luglio all'Ippodromo Snai San Siro!

Marco Mazzoli, Fabio Alisei, Paolo Noise & co hanno ospitato sul palco tantissimi ospiti: da alcuni volti già conosciuto dal pubblico dello Zoo, come Maccio Capatonda, Herbert Ballerina e Gibba, fino ad artisti che anche stanno animando la nostra estate, come Elodie, i The Kolors, J-Ax e Takagi e Ketra con Giusy Ferreri.

Non sono mancante le emozioni, con il commovente ricordo di Leone Di Lernia, parte fondamentale de Lo Zoo di 105 in questi 20 anni di attività.

Volete rivivere i momenti migliori di #ZOO20? Guarda tutte le foto!