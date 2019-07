Abarth ha messo il turbo agli auguri per i 20 anni dello Zoo di 105

La serata di lunedì 8 luglio all'Ippodromo Snai San Siro (Milano) è entrata nella storia: quella per i 20 anni di attività dello Zoo di 105 è stata la festa più pazzesca che un programma radio abbia mai organizzato!

Tantissimi gli “amici” dello Zoo sul palco (da Maccio Capatonda, Herbert Ballerina e Gibba, fino ad artisti come i Ricchi e Poveri, Nek, Max Pezzali, Elisa, Elodie, i The Kolors, J-Ax e Takagi e Ketra, Giusy Ferreri e molti altri) e tantissimi gli “amici” dello Zoo davanti al palco, a godersi lo spettacolo.

Giovani, adulti, famiglie: per tutti è stata una festa memorabile, coloratissima, piena di musica, risate, sorprese e qualche momento commuovente.

Non so mancante anche le occasioni per fare i propri personalissimi auguri a Mazzoli & Co.

L’area Abarth, proprio all’ingresso della grande area dove si è tenuto lo show, è stata letteralmente presa d’assalto da tutti i fan che hanno voluto lasciare un video-augurio allo Zoo.

All’interno di una Abarth 595 esseesse è stata infatti montata una video-camera che ha premesso a centinaia di persone di registrare il proprio messaggio. Auguri ai quali Abarth... ha messo il turbo!

Presto vi mostreremo il best of dei video registrati. Intanto sveliamo qualche immagine di backstage!

Foto credits: Rosanna Pellacini