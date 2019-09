Taylor Swift: guarda le foto del City of Lover concert di Parigi!

Si è svolto ieri, 9 settembre 2019, il City of Lover concert, esclusivo evento in cui Taylor Swift si è esibita all'Olympia di Parigi in alcuni brani tratti dal suo ultimo album, Lover, e altri contenuti in quelli meno recenti.

La cantante ha iniziato il concerto presentando al pubblico il primo singolo estratto dalla sua settima fatica discografica, ME!. Non sono mancati altri brani di Lover, come l'omonima canzone, ultimo singolo di Taylor, ma anche You Need To Calm Down, recentemente premiato come Video of the Year ai VMA 2019, The Archer, Death By A Thousand Cuts, Cornelia Street, Daylight, queste ultime tre cantante in versione acustica, e The Man.

Non sono mancati i pezzi più datati di Taylor, come Love Story, risalente al 2008, Red, I Knew You Were Trouble e All Too Well, tratti da Red, Blank Space, Style e Shake It Off, di 1989 e Delicate, tratto da Reputation.

