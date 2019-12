I Modà live al Forum di Assago: guarda le foto più belle!

Il 4 dicembre, dopo quasi tre anni, i Modà sono tornati ad esibirsi a Milano e Radio 105 era presente!

La band, capitanata da Kekko Silvestre, ha presentato alcuni dei più grandi successi, come Sono già solo, La notte, Mia, Viva i Romantici e Arriverà, ma anche molte canzoni del nuovo album Testa o Croce, come Quelli come me, Puoi leggerlo solo di sera, Quel sorriso in volto e Non respiro.

Sfoglia la gallery per guardare le foto più belle dei Modà al Forum di Assago!