Le più belle canzoni di Natale, ecco la playlist perfetta

Non può esserci Natale senza la voce Michale Bublé o senza questa bellissima canzone, l’ideale per immergersi nell’atmosfera natalizia.

Michael Bublé – Let It Snow

Michael Bublé – Let It Snow Non può esserci Natale senza la voce Michale Bublé o senza questa bellissima canzone, l’ideale per immergersi nell’atmosfera natalizia.

Questa canzone non può davvero mancare nella playlist. Vi consigliamo la versione realizzata da Laura Pausini per il suo album di cover natalizie, “Laura Xmas”, uscito qualche anno fa.

Laura Pausini – Santa Claus Is Coming To Town

Laura Pausini – Santa Claus Is Coming To Town Questa canzone non può davvero mancare nella playlist. Vi consigliamo la versione realizzata da Laura Pausini per il suo album di cover natalizie, “Laura Xmas”, uscito qualche anno fa.

John Lennon - Happy Christmas (War Is Over)

John Lennon - Happy Christmas (War Is Over) Un vero capolavoro, un grande classico che fa sperare in un futuro migliore.