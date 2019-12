Ecco quali sono i 10 video musicali più visti dagli italiani su YouTube nel 2019

Il 2019 sta ormai volgendo al termine ed è tempo di bilanci… e anche di classifiche. YouTube, ad esempio, ha appena pubblicato “YouTube Rewind 2019”, ossia la classifica dei video musicali più visti dagli italiani durante quest’anno.

Al primo posto non poteva che esserci Mahmood che, con la sua “Soldi”, non ha solo vinto il Festival di Sanremo ma ha conquistato il pubblico, sia in Italia che all’estero e quindi è riuscito a fare anche il pieno di visualizzazioni sulla piattaforma.

Una curiosità su questa classifica è che 9 video su 10 sono di artisti italiani. Volete sapere quali sono? Sfogliate la nostra gallery per scoprirlo!

Credits: YouTube