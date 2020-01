Da Zoe Kravitz a Paris Jackson, ecco le figlie d’arte più famose

Zoe Kravitz ha 31 anni ed è la figlia di Lenny Krevitz e dell’attrice Lisa Bonet: ha seguito le orme di entrambi i genitori, anche se forse più quelle della madre, dato che è conosciuta soprattutto come attrice. In realtà, però, tra il 2013 e il 2015 ha pubblicato diversi singoli e anche un album dal titolo “Calm Down”.

Apple Martin ha 15 anni ed è la figlia del leader de Coldplay, Chris Martin, e dell’attrice Gwyneth Paltrow. Quest’ultima condivide spesso su Instagram delle foto insieme alla figlia adolescente, bellissima come lei. (Credits: Instagram)

