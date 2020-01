Laura Pausini super sexy... sotto il cappotto niente

I suoi follower sono letteralmente impazziti. E non hanno torto. Laura Pausini ha postato una serie di foto su Instagram che hanno fatto ribollire il sangue a tutti i fan. Negli scatti, la cantante indossa un cappotto e sembra non avere altro sotto! Sensuale e provocante senza mai esagerare, Laura sa come accendere gli animi del suo pubblico.

Le foto sono piaciute a tutti. C'è qualcuno che le ha anche suggerito che dovrebbe fare la modella. Chi, invece, pensa a quanto sia fortunato il compagno Paolo. Insomma, l'artista di Faenza più passano gli anni e più diventa bella.

Sfoglia la gallery per vedere tutte e foto di Laura Pausini.

(Credits photo: Instagram/laurapausini)

