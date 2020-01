Silvia Provvedi de Le Donatella è incinta: ecco le prime foto con il pancione

Se n'è parlato tanto ed ora è arrivata la conferma: Silvia Provvedi è incinta del compagno Giorgio!

Le foto sono state pubblicate in esclusiva dal settimanale Chi, che ha beccato Silvia, in giro per Milano, insieme a Giorgio De Stefano e alla gemella Giulia Provvedi.

Silvia, dopo la brutta fine della relazione con Fabrizio Corona, sta con Giorgio da più di un anno e le cose vanno davvero a gonfie vele. Pare anche che, dopo il parto, i due si sposeranno a Modena, città natale de Le Donatella.

Chissà se sarà un maschietto o una femminuccia...