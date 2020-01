Grammy Awards 2020: ecco i look indossati dagli artisti presenti alla cerimonia

Il 26 gennaio 2020, a Los Angeles si sono tenuti i Grammy Awards 2020, i più importanti premi del mondo della musica.

Un'infinità di celebrità erano presenti allo Staples Center in California per premiare i migliori album, canzoni, performer e performance dell'ultimo anno. Billie Eilish si è classificata come la più premiata della serata, nonostante la maggior parte delle nomination fosse dalla parte di Lizzo.

Ovviamente, oltre a una gara tra i migliori cantanti dell'anno, si è rivelata anche una passerella di moda importante: dall'abito lugno nero di Camila Cabello, alle pailettes di Lizzo, alla maschera di Billie...

Qual è il look che vi piace di più?