Rihanna supersexy per San Valentino

Com’è noto, Rihanna ha da tempo anche un suo brand di intimo, chiamato Savage x Fenty. In occasione di San Valentino, la popstar ha presentato la nuova linea di lingerie posando per dei servizi fotografici davvero hot. È stata lei stessa a condividere alcune foto sui social, mandando in visibilio i fan.

Credits: instagram.com/badgalriri

