Lady Gaga, in uscita il nuovo singolo "Stupid Love". Guarda le foto dei suoi look più belli

Si intitola “Stupid Love” ed è il nuovo singolo di Lady Gaga: il brano, come annunciato dalla stessa cantante, verrà pubblicato questo venerdì, 28 febbraio 2020. La notizia è stata diffusa su Instagram, con una foto che ritrae un cartellone pubblicitario che promuove il nuovo brano.

Un mese fa il brano in questione ha subito un leakaggio, ossia è finito online illegalmente per mano di qualche hacker. Il pezzo è stato poi eliminato da ogni piattaforma ma alcuni fan sono riusciti ad ascoltarlo e si sono detti entusiasti perché, secondo loro, si tratta davvero di un pezzo incredibile.

Chissà quale look eccentrico sfoggerà Lady Gaga in occasione dell’uscita di questa canzone che anticiperà il nuovo album. In attesa di poterlo scoprire e di poter ascoltare “Stupid Love”, rivediamo alcuni dei look più belli e più recenti della popstar!

Credits Photo: Getty Images

