Jennifer Lopez super mamma in quarantena: le foto con i figli fanno impazzire i fan

Jennifer Lopez ha una famiglia meravigliosa: Max ed Emme, i suoi due figli, e il compagno Alex Rodriguez. In questo periodo in cui bisogna restare a casa, JLo si dedica al 100% al ruolo di mamma, che le riesce benissimo... anzi, lei è una super mamma! I gemelli, nati dalla relazione con Marc Anthony 12 anni fa, sono tutta la sua vita, come testimoniano queste foto. La cantante e attrice, infatti, condivide costantemente sui social scatti che la ritraggono nella vita di tutti i giorni insieme ai suoi ragazzi. E in questo momento di isolamento forzato a causa del Coronavirus ha più tempo per stare insieme a loro e divertirsi.

Non le manca mai il sorriso. "Per me, non c’è lusso più grande che passare il tempo con i miei figli", aveva detto l'artista in una recente intervista. Resta positiva anche in un momento così difficile: "Ci sono molte cose in testa in questo momento, ma non dimenticare di prenderti cura di te. Medita. Muoviti. Prega. Fai qualcosa che desideri nel tuo tempo e rimani positivo durante questo periodo spaventoso".

(Credits photo: Instagram/jlo)