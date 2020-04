Vi ricordate i Ragazzi Italiani? Eccoli oggi

Forse non tutti si ricorderanno i nomi di battesimo, ma non è possibile dimenticare il tormentone che li portò al successo nel 1997 sul palco dell'Ariston. Loro erano Alessandro La Rocca, Attilio Fontana, Manolo Bernardo, Pino Beccaria e Fabrizio Crociani... o meglio, i Ragazzi Italiani. E cantavano "Se questo fosse vero amore, vero amore, tu non mi lasceresti mai". Qualcuno li ha definiti i Thake That italiani, perché erano a tutti gli effetti una boy band. La prima nel nostro Paese.

Ma che fine hanno fatto questi baldi giovanotti oggi? Tutti nati negli anni '70, quando arrivano a Sanremo avevano 20 anni o poco più. La loro canzone, "Vero Amore", arrivò solo 18esima alla kermesse canora, ma divenne presto un successo incredibile. Tanto che ancora oggi ne ricordiamo il motivetto.

