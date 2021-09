Le copertine di album storici sono state riprodotte con dei Lego

Album storici? Musica per le orecchie, anche gioia per gli occhi grazie ad alcune cover che hanno fatto la storia. Nel corso degli anni ci sono state centinaia di copertine di album memorabili accompagnate da dischi leggendari. Adnan Lotia, noto come uvupv su Instagram, è un artista sempre più famoso e apprezzato sul web: prende le copertine dei suoi album musicali preferiti e le ricrea con i LEGO. Un processo che richiede un sacco di sforzi (e alcuni rari pezzi). Abbiamo realizzato una piccola gallery con quattro dei suoi lavori pubblicati sui social, qui sotto, accedendo al suo profilo Insta, potete vedere tutte le sue opere.

