Tanti auguri Vasco Rossi: cento di questi giorni

Sono 68 le candeline sulla torta di Vasco Rossi!

Come lui, non c'è nessuno. In Italia, dove domina la scena rock da quando, nel 1977, pubblicò il primo dei suoi 17 album in studio (senza contare i 9 dischi dal vivo e le 4 raccolte di successi), e persino in Europa, dove, grazie alle vendite lampo degli oltre 180mila biglietti per il concerto celebrativo dei 40 anni di palco, l'1 luglio al Modena Park, risulta essere oggi l'artista con il numero più altro di spettatori paganti in un solo show.

Di lui si è detto tutto, si è pensato di tutto e si è amato tutto, nel bene e nel male. Perché in quel "tutto" c'è la vita spericolata di un grande artista, il più grande.. di tutti. Che oggi compie 68 anni.