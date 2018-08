Jovanotti: marea di gente per il suo concerto speciale nelle Marche

Per Jovanotti e tutti i presenti è stata una serata indimenticabile. Il cantatore è stato l'headliner nella giornata finale di RisorgiMarche, il festival creato da Neri Marcorè per portare sostegno e aiuto alle popolazioni terremotate delle Marche. Lorenzo si è esibito nella piana dell’Abbazia di Roti, a Matelica. "Qualcuno dice 70mila per me eravamo molti di più...eravamo UNO!!!!!!", ha scritto lui al settimo cielo in uno dei tanti post Instagram che ha dedicato all'argomento.

"Vi siete fatti 8 km a piedi e avete costruito una cosa bellissima tra il prato e il cielo. Viva @risorgimarche e grazie per l’accoglienza", ha aggiunto Lorenzo. Le foto del pubblico davano davvero l'idea di un evento oceanico, alla Woodstock, e per questo un ringraziamento è andato anche a Neri Marcorè, la persona che ha voluto questo evento: "sei un organizzatore super oltre al grande artista che conoscevo. E quando vi cercano di spegnere l'entusiasmo non permetteteglielo, è un trucco, le vostre risorse sono pazzesche. Le nostre. Buona serata e buon ritorno a casa a chi c’era".