Tanti auguri Jennifer Lopez, la cantante ha compiuto 50 anni

Il 24 luglio 1969 a New York nasceva Jennifer Lopez: la cantante e attrice ha così festeggiato i suoi primi 50 anni anche se, con la sua immensa bellezza e il suo fisico perfetto, ne dimostra molti di meno. J. Lo sembra davvero essere riuscita a ingannare il tempo ma, come ha più volte spiegato lei stessa sui social, il suo aspetto sempre giovane e atletico è dovuto a una dieta equilibrata e a tanto esercizio fisico che, essendo una ballerina, è per lei una costante quotidiana.

Sfoglia la nostra gallery per saperne di più!

Credits: Facebook, Instagram