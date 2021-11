Milan Games Week & Cartoomics: le foto più belle della prima giornata

Il primo giorno di Milan Games Week è arrivato e noi c'eravamo, insieme ai nostri speaker e ai super ospiti!

Con Diletta Leotta e Daniele Battaglia (“105 Take Away”, il venerdì dalle 12.00 alle 13.00) e con Edoardo Mecca e Dario Micolani (“105 Week end, il sabato e la domenica dalle 14.00 alle 17.00), oltre a portare sul main stage dell’evento il rapper Massimo Pericolo presentato da Moko. Per rimanere in tema, sabato 13 il microfono passerà nelle mani del collettivo RM4E, la crew composta da Rondodasosa, Neima Ezza, Sacky, Keta, Kilimoney e Vale Pain, mentre domenica 14 infiammerà il palco Vegas Jones.

Guarda le foto più belle di questa giornata e vieni a trovarci domani, sabato 13 novembre!