San Valentino: idee regalo perfette per gli innamorati (della corsa)

Kit di asciugamani in microfibra

Pratico e comodissimo: un kit di asciugamani può essere il regalo perfetto per uno sportivo. In particolare gli asciugamani che compongono questo kit disponibile su Amazon sono di diverse dimensioni e tutti dotati di un comodo anello per poter essere appesi. Asciugano 10 volte più rapidamente dei classici asciugamani in cotone e possono essere trasportati in una pratica sacca.