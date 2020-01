Le memorabili polemiche che hanno colpito Sanremo nel corso degli anni

2019 - Achille Lauro viene accusato di aver portato una canzone "inno alla droga".

Alla sua prima partecipazione al Festival della canzone italiana, Achille viene criticato per la sua Rolls Royce, che secondo alcuni parlerebbe di droga. Lui nega, rispondendo: "La droga è un problema sociale e io so di cosa parlo. Mi sono sentito aggredito". Rolls Royce si classifica nona, ma ha un successo strepitoso.

2017 - Gli animalisti contro Francesco Gabbani: "Non si esibisca con la scimmia finta".

Francesco Gabbani vive due anni incredibili: nel 2016 vince Sanremo tra le Nuove Proposte e nel 2017 tra i BIG. Ma la sua Occidentali's Karma suscita polemiche perché, durante l'esibizione, con lui, sul palco, c'è una scimmia finta. Diversi animalisti arrabbiati chiedono che non si esibisca né al Festival né all'Eurovision con l'animale, perché: "molti sfruttano gli animali per i loro scopi".

2018 - Ermal Meta e Fabrizio Moro sospesi per una sera per il presunto plagio di Non mi avete fatto niente.

Ermal e Fabrizio partecipano insieme alla 68esima edizione del Festival e la vincono. Non senza polemiche: la loro Non avete fatto niente sembra identica a Silenzio, un brano presentato nel 2016 a Sanremo Giovani. I due sono stati anche sospesi per una sera, ma, alla fine tutto viene risolto perché l'autore di Silenzio è lo stesso di Non mi avete fatto niente, dunque, il brano non è un plagio,

2012 - Belen Rodriguez mostra la farfallina, un tatuaggio sull'inguine.

Belen è valletta del 62esimo Festival insieme a Elisabetta Canalis. Scendendo la scalinata dell'Ariston, mette in mostra un tatuaggio che suscita scalpore: in molti si chiedono se effettivamente stesse portando le mutante. Anni dopo, la showgirl confessa che la scelta di mostrare il tatuaggio era una provocazione e che portava degli slip appositi per il vestito molto particolare.

2010 - Emanuele Filiberto partecipa al Festival.

Emanuele Filiberto di Savoia si presenta a Sanremo con Pupo e il tenore Luca Canonici e il brano Italia amore mio. È polemica già solo per la partecipazione, ma anche per la scelta della canzone, considerata inappropriata per Emanuele Filiberto. Si classificano secondi.

1968 - Adriano Celentano e Don Backy litigano per Canzone.

Don Backy doveva partecipare al Festival con il brano Canzone, ma per varie vicende con Celentano, alla fine è quest'ultimo a presentarla alla kermesse. Adriano cambia anche alcune parole della canzone, suscitando la rabbia di Don Backy, che è autore del brano, che si classifica terzo.

2007 - Toto Cutugno litiga con Mario Luzzato Fegiz al Dopo Festival

Il giornalista ha criticato il cantante, scrivendo: "Dite sempre le solite str*****e, perché non andate in pensione?", ma Toto Cutugno non ci sta e risponde: la lite diventa virale.

2001 - Eminem è invitato come ospite e viene criticato per i testi delle sue canzoni.

In molti chiedono l'annullamento dell'invito al rapper, che invece sale sul palco dell'Ariston e canta tre brani, tra cui Purple Hills, che contiene frasi che sembrerebbero contro la madre dello stesso Eminem. La versione datata 2001 di quello che sta succedendo con Junior Cally.

2001 - Brian Molko dei Placebo rompe una chitarra sul palco.

È sempre il 2001, 51esima edizione di Sanremo: oltre a Eminem sono invitati anche i Placebo, che cantano Special K. Il leader del gruppo, Brian Molko, rompe una chitarra a fine esibizione, spaventando gran parte del pubblico presente all'Ariston.

2008 - Tricarico se la prende con Piero Chiambretti.

Ultima serata della 58esima edizione di Sanremo. Tricarico sta per cantare, ma il conduttore di quell'anno, Piero Chiambretti, è ancora sul palco. Il cantante si spazientisce e chiama Chiambretti "str***o". È polemica per la parola utilizzata, per alcuni, senza motivo.