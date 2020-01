Le cover più belle cantate al Festival di Sanremo

Sanremo 2012 - Marlene Kuntz e Patti Smith con The World Became the World (brano originale: Impressioni di settembre)

Alla loro prima volta al Festival, i Marlene Kuntz si esibiscono con la star Patti Smith, vincendo la serata a tema Viva l'Italia nel mondo. Sfortunatamente, il loro brano in gara, invece, non si posiziona.