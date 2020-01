Sanremo 2020: Elettra Lamborghini domina la classifica dei trend social

Il festival della canzone italiana non è ancora iniziato, ma spuntano già i nomi dei vincitori... dei trend social legati all'evento.

Questa classifica è stata realizzata da Sensemakers (powered by Shareablee) e analizza i dati nel periodo compreso tra il 19 e il 26 gennaio, cioè a pochi giorni dall'inizio del Festival di Sanremo.

Elettra Lamborghini guida la classifica che riguarda i Cantanti Big in gara, realizzata valutando le interazioni sui contenuti postati sui canali social ufficiali.

La società si è occupata anche di stilare una classifica che riguarda i presentatori, gli ospiti, i giovani in gara e i cantanti non in gara, evidenziando il numero di interazioni social di personaggi legati alla kermesse come Dua Lipa (10,4 milioni di interazioni), Diletta Leotta (1,8 milioni) e Georgina Rodriguez (1,1 milioni).

Sfoglia la gallery per saperne di più!