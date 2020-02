Ecco i look della prima serata di conduttori, concorrenti e ospiti di Sanremo 2020!

La prima serata di Sanremo 2020 è terminata e possiamo, dunque, tirare le somme sui look indossati dal conduttore Amadeus, le sue due co-conduttrici, Diletta Leotta e Rula Jebreal, dagli ospiti e dai concorrenti in gara.

Amadeus ha deciso di provare a conquistare il pubblico con la sua eleganza, con un completo con giacca ricca di pailettes, mentre Diletta Leotta, come aveva già annunciato durante la conferenza stampa del 4 febbraio, indossava un abito giallo e nero molto ampio. Per fortuna, nessuno scivolone dalla scalinata per la nostra Diletta, che poi ha indossato un altro abito nero, con la gonna aperta per mostrare dei pantaloni.

Rula, invece, a inizio serata indossava un abito bianco e argentato elegantissimo.

Differenti stili si sono visti tra i concorrenti in gara: dal completo in doppio petto di Marco Masini, fino alla tutina dorata di Achille Lauro.

Vuoi rivedere i look della prima serata di Sanremo 2020? Sfoglia la nostra gallery!

