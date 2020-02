Ecco chi è Fadi, il cantante che ha urlato "Viva la Romagna" a Sanremo 2020

Tra i concorrenti delle Nuove Proposte di Sanremo 2020 c’è anche Fadi, al secolo Thomas O. Fadimiluyi, musicista 31enne nato in Emilia Romagna. Grazie ai suoi genitori, sin da piccolo ha coltivato la passione per la musica, avvicinandosi ben presto ad artisti come Bob Marley, Ray Charles ma anche Lucio Battisti e Lucio Dalla. Ispirandosi a questi grandi della musica, ha mischiato vari generi, dando vita a un genere tutto suo.

Credits: www.instagram.com/thomasfadi/