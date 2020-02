Ecco i look di conduttori, ospiti e concorrenti della quarta serata di Sanremo 2020!

Quanti outfit a Sanremo 2020!

Alla fine della quarta serata della 70esima edizione del Festival possiamo iniziare a tirare le somme anche sui look del penultimo appuntamento con il Festival. Ennesima giacca elegante ma particolare per Amadeus, tre abiti meravigliosi (a testa!) per Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello, che hanno affiancato il conduttore e direttore artistico.

Tiziano Ferro si riconferma uno dei più eleganti di questo Sanremo 2020, e ci diverte ancora Fiorello, che ha indossato anche stasera una parrucca bionda all'inizio della serata. Dua Lipa si rivela bellissima come sempre, con un abito a due pezzi molto sexy.

E i concorrenti? Ad esempio, Achille Lauro, questa volta, ha indossato un abito ispirato alla Marchesa Luisa Casati Stampa, con un velo nero trasparente e un copricapo piumato.

Qual è il vostro look preferito di questa quarta serata di Sanremo 2020?