“Via col vento” compie 80 anni: ecco alcune curiosità su questo film

La lavorazione del film iniziò con due anni di ritardo perché la produzione non riusciva a trovare l’attrice giusta: prima di scegliere Vivien Leigh furono esaminate altre 1400 attrici. Sono 10, invece, gli Oscar vinti da questo kolossal, tra i quali quelli come Miglior film, Miglior regista, Miglior sceneggiatura non originale, Miglior attrice protagonista e Miglior attrice non protagonista.

Ufficialmente il regista di questo film è Victor Fleming: in realtà, però, vi lavorarono altri tre registi. Il primo fu George Cukor, ma venne licenziato quasi subito. Il terzo fu Sam Wood, che sostituì Fleming per un periodo a causa di un suo esaurimento nervoso.

La scena del bacio tra Rhett Butler e Rossella O’Hara fu terribile per Vivien Leigh: Clark Gable, infatti, a causa di un’infezione gengivale, in quei giorni indossava una dentiera e aveva dunque una forte alitosi.

In Italia il film arrivò nel 1949, 10 anni dopo l’uscita ufficiale: la prima versione, tra l’altro, fu con i sottotitoli. Quella doppiata arrivò solo nel 1951. “Frankly, I don’t give a damn”, è un’altra delle frasi iconiche del film, ossia “Francamente me ne infischio”, frase pronunciata da Rhett Butler. Negli Stati Uniti inizialmente fu censurata perché ritenuta troppo volgare.

Un’altra delle scene iconiche del kolossal è quella dell’incendio di Atlanta: per girarla furono bruciati alcuni vecchi set di film precedenti, come quello di “King Kong”, uscito nel 1933. L’unico personaggio della trama a morire era Melania, interpretata da Olivia de Havilland: l’attrice è ancora viva e ha da poco compiuto 103 anni.

