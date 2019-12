Questo gatto vi strapperà un sorriso con la sua espressione buffissima

Lui è Manggo, un gatto tenerissimi che ha conquistato il web grazie alla sua espressione molto divertente. Il felino ad oggi ha la bellezza di 306 mila follower su Instagram, e le sue foto strappano un sorriso a tutti.

Manggo ha fatto breccia nel cuore dei suoi fan anche per la sua stazza: è, infatti, molto paffuto ed è perennemente a dieta... anche se i suoi risultati lasciano a desiderare. Nell'ultimo periodo, il gattino è riuscito a perdere solo due grammi. Con le feste di Natale in vista, poi, non sarà di certo facile perdere altro peso!

(Credits photo: Instagram/bo_mang_co)