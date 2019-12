6 incredibili cosplay fai da te e low-cost

Negli ultimi anni vanno molto di moda i cosplay, ossia i costumi dei più famosi personaggi dei film e dei cartoni grazie ai quali è possibile interpretare i propri beniamini per una festa, per Carnevale oppure per Halloween.

Spesso per realizzare questi speciali costumi servono ore e ore di lavoro e impegno, senza contare i soldi che si spendono o per acquistare i materiali necessari, oppure per comprare direttamente il costume già pronto.

In Tailandia un ragazzo di nome Anucha Saengchart si diverte a realizzare degli incredibili cosplay fai da te ed economici per i quali ha aperto una pagina sui social chiamata, appunto, “Lowcost Cosplay”. Sulle sue pagine, Anucha spiega ai suoi follower come realizzare questi costumi a casa propria, utilizzando oggetti di uso quotidiano: per spiegarlo, realizza delle sequenze di foto che raccontano la preparazione per giungere poi al risultato finale.

Sfoglia la nostra gallery per vedere 6 esempi di questi divertentissimi cosplay!

Credits: instagram.com/lowcost_cosplay